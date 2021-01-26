ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 January, 2021

أعلن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنالوت، الثلاثاء، ضبط كمية من الخمور المستوردة على متن سيارة في أحد الاستيقافات القريبة من المدينة.

وقالت الإدارة، إن الدوريات الأمنية المشتركة بين مديرية أمن نالوت وفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من خلال العمل الأمني المشترك قامت في أحد الإستيقافات الأمنية بضبط شخص يقود سيارة وعلى متنها كمية تقدر بـ 24 صندوقا من الخمور المستوردة.

وأشارت إلى أن الشخص المقبوض عليه حاول الهروب عبر طريق صحراوي، وتمت مطاردته والقبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.