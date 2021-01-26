تعليم الوفاق تدرس تنفيذ مشروع الثانوية الشاملة في ليبيا

عقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة اليوم الثلاثاء اجتماعاً، موسعا مع مسؤولي القطاع لمناقشة “مشروع الثانوية الشاملة” STEM” الذي تم اقتراحه وعرض ملامحه في اجتماع سابق للوزارة.

وضم الاجتماع مدير إدارة التعليم الثانوي عبد الرحمن عريبي، الذي شدد على أهمية وضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال التعليم، لا سيما فنلندا وماليزيا، لامتلاكهم “رؤية بالخصوص”، ولمواكبة التطور في منظومة التعليم دولياً.

وأكد وكيل الوزارة عادل جمعة على الحاجة لإنشاء لجنة تنفيذية للمشروع، تتولى دراسة تجارب الدول الأخرى، واقتراح اللجان العملية، شريطة أن يكون عملها بالتنسيق مع إدارة التعليم الثانوي ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.

وبدوره دعا مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد إلى العمل لتأسيس المشروع وتكييفه حسب واقع البلد، مراعاة لاختلاف البيئة فيما بين الدول.

من جهته أكد مستشار وزير التعليم عبدالفتاح الفاضلي على حاجة التعليم في ليبيا وخاصة التعليم المتوسط لثورة حقيقية، قائلا إن الاجتماع هو بداية حقيقية لبدء وانطلاق المشروع الذي يجب أن يعلن عنه عبر مؤتمر صحفي.

وشارك في الاجتماع، مدير عام مركز تدريب وتطوير التعليم مسعودة الأسود التي رأت أن تغيير نظام التعليم الثانوي في ليبيا “ضرورة ملحة”، وأكدت دعمها لمشروع الثانوية الشاملة وعدم الاقتصار على قسمي العلمي و الأدبي.

يذكر أن المدارس الثانوية الشاملة تنتشر في البلدان المتقدمة وتهدف لتحسين وجودة مستوى التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وغيرها، وتركز على العناصر التعليمية على الاستراتيجيات التربوية وتحقيق الأهداف الأكاديمية للطلاب، وغير التعليمية مثل العناصر الاجتماعية والعاطفية للطلاب