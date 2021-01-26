الثني يفتتح مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب

افتتح رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب، بحضور نائبه لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ومدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة اللواء خالد المحجوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس أسامة مصطفى الكزة وعدد من أعيان ومشايخ منطقة القوراشة.

وقالت بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المستشفى «تم إنشاءه وتجهيزه وفقا لأعلى مستوى، ليكون مستشفى تعليميا يُعنى بالخصوبة والمساعدة على الإنجاب»، وضم خمس عيادات خارجية للنساء، وعيادة للذكورة، وعيادة للتغذية، وعيادة للأشعة التخصصية، وحجرتي عمليات، وأخرى للعمليات الكبرى، وحجرة لعمليات الحقن المجهري، وحجرة للعناية الفائقة بسعة أربعة أسرة، وحجرتي إفاقة بسعة ستة أسرة، وأربعة حجرات إيواء بسعة ثمان أسرة، إضافة إلى معمل أجنة تخصصي، ومعمل للحقن الصناعي، ومعمل وراثي، وحجرة لتجميد العينات.

كما يضم المستشفى أيضا قسم للأشعة، ومعمل خارجي، وصيدلية تخصصية، وحُجرتين لجمع العينات، إضافة للطابق العلوي المخصص لإدارة المركز، وحجرات المُحاضرات والمكتبة الطبية.

وأكدت بلدية بنغازي أن افتتاح المستشفى يأتي «في إطار اهتمام الحكومة الموقتة ورئيسها بشريحة واسعة كانت تعاني تكاليف الخصوبة والمساعدة على الإنجاب»، مشيرة إلى أن المبنى السابق للمستشفى «تعرض للدمار خلال الحرب على الجماعات الإرهابية».

وأجرى رئيس الحكومة الموقتة ومرافقيه جولة في أروقة المستشفى بعد افتتاحه، أكد خلالها على أن المستشفى «سيشكل نقلة نوعية في القطاع الصحي الليبي بما يُلبي احتياجات هذه الشريحة» المستهدفة، كما أكد على دعمه التام له وللقطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا