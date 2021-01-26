“خارجية الوفاق”: مستعدون للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بتعيين يان كوبيتش مبعوثا أمميا إلى ليبيا.

وادعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، استعدادها للتعاون معه لإنجاح مهامه بالبعثة الأممية من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار وإنجاح مسيرة الحوار السياسى الليبى.

وزعم البيان أن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق تستبشر خيرا فى المبعوث الجديد لما يتمتع به من سمعة دولية طيبة، وتابع: “هو سياسى مخضرم عمل كوزير لخارجية بلاده سلوفاكيا، وأمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ورئيسا للجنة وزراء المجلس الأوروبى”.

وبحسب البيان شغل كوبيتش منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة فى كل من طاجيكستان وأفغانستان والعراق ولبنان وكان لما قام به خلال فترة عمله آثار إيجابية فى مسيرة تلك الدول نحو السلام والاستقرار.

واختتم البيان: “نتمنى له التوفيق والسداد فى أداء مهامه على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.