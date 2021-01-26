«لافروف»: روسيا مهتمة بتقديم الدعم  إلى ليبيا لاستعادة استقرارها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو مهتمة بتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم والمساندة إلى ليبيا لاستعادة الاستقرار فيها وحل أزمتها.

ودعا لافروف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، خلال استقباله وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد طاهر سيالة إلى التنسيق بين الأطراف الدولية المعنية بالأزمة في ليبيا.

كما طالب لافروف، المواطنين الروس بالحذر عند زيارة ليبيا، مؤكدا تطلع بلاده لتثبيت وقف إطلاق النار بالبلاد.

وكانت روسيا أعلنت عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، برعاية الأمم المتحدة.