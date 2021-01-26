وصول 62 مليون لتر من الوقود إلى ميناء طرابلس

وصلت إلى ميناء طرابلس ناقلتي وقود على متنهما 62 مليون لتر من الوقود، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك».

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن توفر الوقود وقالت إن رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز العميد محمد فتح الله «أفاد بأن الوقود متوفر من خلال تواجد الناقلة أنوار أفريقيا برصيف ميناء طرابلس البحري وعلى متنها 31 مليون لتر من الوقود ويتم إفراغ شحنتها»,

وأضافت الوزارة أنه «تتواجد أيضاً الناقلة أنوار الخليج وعلى متنها 31 مليون لتر من الوقود بصدد إفراغ حمولتها بعد الانتهاء من عمليات تفريغ الناقلة الأولى», منوهة إلى أن عملية توزيع الوقود على المحطات تسير بشكل طبيعي.

ودعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني المواطنين إلى «عدم الانجرار وراء الشائعات والتزاحم أمام محطات الوقود والتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن».

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