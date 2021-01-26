تقرير : الاتفاق العسكري صعب التطبيق وحفر الموت تتواصل في ترهونة

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26 January, 2021

أفاد التقرير السنوي لمركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان السياسات والتشريعات المتعلقة بالتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان الممتد الفترة من غرة أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2020 والذي شمل كل من مصر وتونس وليبيا, بأن الحوار في ليبيا يتقدم من أعلى.

واستعرض التقرير, الذي تم عرضه في مؤتمر صحفي افتراضي اليوم الثلاثاء, أسماء المشاركين في الحوار السياسي الليبي حسب انتماءاتهم الفكرية والسياسية بتفصيل مدقق.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الليبيين يحتجون على غياب تمثيلية حقيقية للشعب الليبي في الحوار السياسي الذي شابته شبهات فساد ومال سياسي سعت لفرض أسماء بعينها.

كما أن الاتفاق العسكري يبدو صعب التطبيق حيث بقيت أغلب بنوده غير مفعلة خاصة فيما يتعلق بسحب المقاتلين من خطوط التماس وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب, إضافة إلى ذلك بقي الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها مغلقا أيضا.

أما على المستوى الاقتصادي، فقد عقد اجتماعا موحدا هو الأول منذ خمس سنوات لكن بقية الإجراءات القادرة على تغيير الوضع المعيشي لليبيين واستعادة الاقتصاد الرسمي الوطني ما تزال بعيدة.

ومن الجانب الحقوقي, أفاد التقرير بأن حفر الموت تتواصل في ترهونة بالظهور لتزيد من أرقام الجثث لكن المتابعة القضائية والمصالحة غير موجودة من أجل تجاوز وزر الماضي القريب الدموي, فيما تلعب المليشيات المسلحة دورا أساسيا في قمع المتظاهرين مواصلة الاصطفاف والتقاتل الذي ينعكس على الحوار السيسي وآفاقه في نفس الوقت.

وقدم مركز “دعم”, اليوم الثلاثاء, مرصد السياسات والتشريعات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان تقريره الربع السنوي بعنوان “الانتقال الديمقراطي: تعثر التحول بين جمود المؤسسات وعسكرة الدولة والمجتمع”.

ويغطي التقرير أهم التطورات الممتدة ما بين ما بين أكتوبر ونوفمبر 2020, وهو امتداد للتقارير الدورية السنوية التي يقدمها مركز دعم لرصد السياسات والتشريعات في تونس ومصر وليبيا.