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السفير الألماني يبحث مع الجويلي وأبوشحمة فتح الطريق الساحلي وانسحاب المقاتلين الأجانب

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

ناقش سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا مع آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني اللواء أسامة الجويلي، وعضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اللواء أحمد أبوشحمة فتح الطريق الساحلي وانسحاب المقاتلين الأجانب المتفق عليه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف يوم 23 أكتوبر 2020.

وغرد أوفتشا عبر حسابه على موقع «تويتر» مساء اليوم الثلاثاء قائلا: «مكالمات بناءة مع اللواء الجويلي واللواء أبو شحمة حول التطورات الأمنية. ناقشنا الحاجة الماسة لفتح الطريق الساحلي لخلق الثقة والآفاق الاقتصادية. كما تناولنا الانسحاب المتفق عليه للمقاتلين الأجانب».

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واستكملت قبل يومين المهلة المقررة لسحب المقاتلين الأجانب ومغادرتهم ليبيا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» دون إحراز تقدم في هذه النقطة.

كما لم يجري فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة الذي تضمنته توصيات الاجتماع الأمني الذي عقد في مدينة الغردقة المصرية أواخر سبتمبر 2020، وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر واجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة التي عقدت في مدينتي سرت وغدامس.  

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليق

  • fuck of The NATO Revolution in Libya March 19/2011
    لا ادري لماذا سفراء الدول الاجنبيه لا يلتزموا بمقابلة الدبلوماسيين الليبيين فقط لماذا لا تحدد لهم عصابات السراج الارهابيه مساحه محدوده للتحرك داخل طرابلس المحتله من قبل تركيا العثمانيه فأي وزن لجويلي او لابو شحمه حتي يقابلهم سفير دولة ألمانيا لا قيمه لهم لا تعليم لديهم ولا رتب عسكريه حقيقيه مجرد متسلقين استغلوا الفوضي التي ألحقتها ثورة 19 مارس 2011 من قبل الدول الاستعماريه التي قضت علي نظام القذافي ومجرد سقوط النظام أختلطت الامور في ليبيا واصبح كل من هب ودب يتكلم بأسم ليبيا وكأنه ملك متوج علي عرش ليبيا وهو في حقيقته سنكوح كان قبل ثورة الناتو في يوم 19مارس 2011 آخر سنكحه ولكن سيعودوا سناكيح كل من تسلقوا واصبحوا يروا بالمشهد علي انهم من كبار المسؤولين سوف تعود ايام السنكحه اليهم مهلا فأن غدا لناظره قريب بمجرد قيام دولة القانون فالسنكوح الذي ما كان يتصور او يتوقع ان يقابله عامل تسليك المجاري لبلديه برلين اصبح بعد انقلاب الموازين في ليبيا يقابله سفير برلين في ليبيا ويستجديه فتح الطريق والله يا زمن الشقلبه وايش سويت في ليبيا التي اصبح فيها الهرابه ومدمنين المخدرات وخرجي الحبوس هم الاوصياء علي قيام الدوله المدينه
     

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