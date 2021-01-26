السفير الألماني يبحث مع الجويلي وأبوشحمة فتح الطريق الساحلي وانسحاب المقاتلين الأجانب

ناقش سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا مع آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني اللواء أسامة الجويلي، وعضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اللواء أحمد أبوشحمة فتح الطريق الساحلي وانسحاب المقاتلين الأجانب المتفق عليه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف يوم 23 أكتوبر 2020.

وغرد أوفتشا عبر حسابه على موقع «تويتر» مساء اليوم الثلاثاء قائلا: «مكالمات بناءة مع اللواء الجويلي واللواء أبو شحمة حول التطورات الأمنية. ناقشنا الحاجة الماسة لفتح الطريق الساحلي لخلق الثقة والآفاق الاقتصادية. كما تناولنا الانسحاب المتفق عليه للمقاتلين الأجانب».

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واستكملت قبل يومين المهلة المقررة لسحب المقاتلين الأجانب ومغادرتهم ليبيا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» دون إحراز تقدم في هذه النقطة.

كما لم يجري فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة الذي تضمنته توصيات الاجتماع الأمني الذي عقد في مدينة الغردقة المصرية أواخر سبتمبر 2020، وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر واجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة التي عقدت في مدينتي سرت وغدامس.

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