تقرير: ليبيا انزلقت إلى مستنقع الفوضى بعد 2011

رصد تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، حالة الانهيار الكامل التي طالت عددًا من الدول العربية بعد العام 2011 ومنها ليبيا.

وبحسب التقرير، أكد عدد من المواطنين أن شعورهم بالقدرة على امتلاك زمام الأمور في بلادهم والعيش بكرامة فيها بعد 2011 تلاشى خلال الأشهر الأولى لأن ليبيا انزلقت إلى مستنقع الفوضى.

وأكد التقرير أن الليبيين أيقنوا أن بلادهم لم تكن في وضع يسمح لها بالانتقال إلى حكم أفضل، وأن الاتهامات التي طالت النظام الجماهيري لم تكن في صالح البلاد والعباد، وعبرت عن قصر نظر الشعب الليبي.

وأوضح التقرير أن الحقيقة كانت مؤلمة، فالعهد المتميز لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وإجراءاته الإستراتيجية الصائبة حمت ليبيا من التفكك اللاحق في عهد ما بعد رحيل النظام الجماهيري، الذي شهد تدمير كل شيء في البلاد بشكل يطابق ما كان مخططًا له.

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