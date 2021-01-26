الداخلية الليبية: انتقال قوة بكامل آلياتها لمنفذ امساعد الحدودي

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية انتقال قوة بكامل آلياتها وعتادها من الإدارة العامة للدعم المركزي إلى منفذ امساعد الحدودي ومباشرة مهام عملها في بوابة التمركز الأمني الجرفان، وطريق معبر أمساعد الحدودي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الوزير إبراهيم بوشناف أصدر توجيها بشأن انتقال قوة مطقمة بكامل آلياتها وعتادها من الإدارة العامة للدعم المركزي إلى منفذ أمساعد الحدودي لمساندة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في أداء مهامه المناطة به، إضافة إلى تعزيز الأمن الظاهر في نطاق اختصاص مديرية أمن أمساعد.

وأوضح المكتب الإعلامي أن القوة مرت في طريقها على فرع الإدارة العامة للدعم المركزي القبة، وكذلك طبرق، وأجرى رئيس القوة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العقيد صلاح الخفيفي زيارة إلى مديرية أمن طبرق والتقى مديرها العميد خالد البسطة، كما أجرى زيارة لمقر بلدية طبرق والتقى برئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بو الخطابية، وناقش معه الخطة الموضوعة من قبل الوزير لفرض الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات وغيرها من الظواهر السلبية.