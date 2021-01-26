«ديوان المحاسبة»: الاتفاق مع «الرئاسي» على تمويل المشاريع الطارئة للكهرباء بقرارات استثنائية

خلص اجتماع موسع عقد برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إلى الاتفاق على تحديد مصادر تمويل مشاريع الصيانة العاجلة بموجب قرارات استثنائية باعتماد من المجلس الرئاسي إلى حين التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بميزانية 2021.

وشارك في الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية فرج بومطاري، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومدير عام الشركة إبراهيم الفلاح.

وشملت المشاريع « توطين محطة زليتن، صيانة الوحدة الأولى بمحطة الخليج، صيانة ثلاثة توربينات غازية والوحدتين الرابعة والخامسة بمحطة الزاوية، صيانة الوحدة الرابعة بمحطة الخمس»، حسب بيان منشور على صفحة ديوان المحاسبة بموقع «فيسبوك».

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