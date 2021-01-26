سياله يؤكد موقف ليبيا الثابت بشأن تمثيل إفريقيا بمجلس الأمن

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سياله على موقف ليبيا الثابت الداعم للموقف الإفريقي الموحد الذي يؤكد على نيل إفريقيا تمثيل دائم في مجلس الأمن الدولي وفقاً لما ورد في توافق ايزولويني وإعلان سرت.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سياله أكد خلال الإجتماع الوزاي للجنة العشرة بالاتحاد الافريقي المعنية بإصلاح مجلس الامن الدولي والذي عقد افتراضياً على أهمية مشاركة إفريقيا الفاعلة في الأحداث الإقليمية والدولية من خلال إصلاح مجلس الأمن الدولي

وأشار سياله خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وزيرة خارجية سيراليون نبيلة تونس ومشاركة الدول أعضاء اللجنة أن تمثيل إفريقيا في العضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولي من صميم اختصاص الإتحاد الإفريقي، مع رفض أي حلول مجزئة.

وبين أن الإجتماع يأتي في ظل ظروف بالغة الصعوبة جراء إنتشار وباء كوفيد 19 وما سببه من آثار وخيمة على الجهود الإقليمية والدولية لمتابعة الملفات المهمة.

واستعرض الاجتماع توصيات القمة الإفريقية في فبراير 2020 بشأن أنشطة اللجنة إضافة إلى بحث سبل الحفاظ هلى زخم الموقف الإفريقي في المفاوضات الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة العشرة تم تشكيلها سنة 2005 وتتألف من 10 دول إفريقية مهمتها تعزيز ودعم الموقف الإفريقي الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية بشأن إصلاح منظومة الأمم المتحدة.