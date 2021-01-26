السفير الألماني بليبيا يبحث مع «جويلي» انسحاب المرتزقة حسب الموعد المتفق عليه

بحث السفير الألماني إلى ليبيا أوليفر أوفتشا مع أسامة الجويلي آمر ما تسمى المنطقة العسكرية الغربية التابعة لقوات الوفاق وآمر ما تعرف بغرفة العمليات الميدانية ببركان الغضب أحمد أبو شحمة؛ الانسحاب المتفق عليه للمقاتلين الأجانب من ليبيا.

وقال أوفتشا في تغريدة له بموقع “تويتر” إنه بحث مع الجويلي وأبوشحمة هاتفيا التطورات الأمنية والحاجة الماسة لفتح الطريق الساحلي لخلق الثقة والآفاق الاقتصادية.

وحسب السفير الألماني إلى ليبيا فقد جرى التباحث حول الانسحاب المتفق عليه للمقاتلين الأجانب.

وانتهت السبت الماضي مهلة الـ90 يوما لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا والتي اتفق عليها أعضاء لجنة 5+5 في جنيف.

واتفق في 23 أكتوبر الماضي أعضاء لجنة 5+5 المؤلفة من ممثلين عن قوات الجيش وقوات الوفاق على الوقف الكامل لإطلاق النار في البلاد، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في مدة 90 يوم، وإعادة الوحدات العسكرية لمعسكراتها بالتزامن مع خروج المرتزقة، وإيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية في مختلف الوسائط الإعلامية، إضافة إلى فتح الطرق والمعابر على كافة التراب الليبي.