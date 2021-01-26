الثني يطلع على نسب إنجاز مشروع تطوير محطة درنة الكهربائية

اطلع رئيس الحكومة، عبد الله الثني، أمس، على نسب إنجاز تطوير محطة درنة الكهربائية، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، فخري المسماري.

وناقش الاجتماع الذي عقد في مدينة بنغازي، رفع مستوى خدمات الشبكة الكهربائية في منطقة الجبل الأخضر، والعمل على تحسينها لضمان عدم طرح الأحمال لساعات طويلة بسبب الظروف المناخية للمنطقة.

كما ناقش الاجتماع خطة الهيئة العامة للكهرباء لتطوير الشبكة العامة.

بدوره، أوضح رئيس الهيئة أنها بصدد الانتهاء من بعض مشاريع تطوير الشبكة والمحطات، وإتمام الإنارة ببعض المدن.

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