الثني يطلع على نسب إنجاز مشروع تطوير محطة درنة الكهربائية

اطلع رئيس الحكومة، عبد الله الثني، أمس، على نسب إنجاز تطوير محطة درنة الكهربائية، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، فخري المسماري.
وناقش الاجتماع الذي عقد في مدينة بنغازي، رفع مستوى خدمات الشبكة الكهربائية في منطقة الجبل الأخضر، والعمل على تحسينها لضمان عدم طرح الأحمال لساعات طويلة بسبب الظروف المناخية للمنطقة.
كما ناقش الاجتماع خطة الهيئة العامة للكهرباء لتطوير الشبكة العامة.
بدوره، أوضح رئيس الهيئة أنها بصدد الانتهاء من بعض مشاريع تطوير الشبكة والمحطات، وإتمام الإنارة ببعض المدن.
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