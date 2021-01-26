لينو : بدون حكومة جديدة لن يرحل المرتزقة عن ليبيا

عضو ملتقى الحوار السياسي، محمد لينو، أن الحكومة الجديدة ستملك فرصة إنهاء الانقسام السياسي، والعمل على المصالحة الوطنية بين أطياف المجتمع، لافتا إلى أنها قد تكون قادرة أيضاً على دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وتفعيل قراراتها على الأرض، ومنها إخراج المرتزقة من البلاد.

وأضاف لينو أنه في حال الاتفاق على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، فستكون الحكومة المقبلة قوية ومستقرة، لأنها ستلقى دعم الأقاليم الليبية الثلاثة، ما يعزز قدرتها على التحرك، ومخاطبة أطراف عديدة، ومنها الدول الراعية للمرتزقة في ليبيا.

و لم يستبعد لينو أن تلجأ الحكومة الجديدة إلى منح مزايا اقتصادية لتحفيز هذه الدولة على ترحيل المرتزقة، لافتاً إلى أنه سيكون في استطاعة هذه الحكومة مستقبلاً مخاطبة مجلس الأمن الدولي لمساعدتها في إنجاز هذه المهمة، ومن دون الحكومة الجديدة لن يرحل المرتزقة بشكل كلي عن ليبيا.

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