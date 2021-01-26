واشنطن دي سي: إدارة بايدن لديها فرصة لتصحيح الإخطاء في ليبيا بدعم الانتخابات

قال مركز واشنطن دي سي إن موافقة المشاركين الليبيين الـ 75 في الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي عقد في العاصمة التونسية على خريطة طريق نحو الانتخابات 24 ديسمبر 2021 يعد تطورا ايجابيا في الملف الليبي.

وطالب المركز في تقرير له ببذل جهد دولي كبير للوصول إلى اتفاق شامل في ليبيا من أجل سلام يؤسس إلى عودة الاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا.

وتابع التقرير أن الهدف وراء استضافة المحادثات والتخطيط للانتخابات واضح، مبينا أن الحرب التي اندلعت عام 2014 في ليبيا انتجت مؤسسات سياسية واقتصادية موازية واستقطبت المجالات الاجتماعية للبلاد وأدت بحكم الأمر الواقع إلى تمزيق مفهوم الشرعية في ليبيا.

وأوضح التقرير أن الفراغ الذي أعقب الحرب بسبب التدخل المستمر للاعبين الإقليميين كان مفيدًا لمجموعة ضيقة من النخب الليبية التي نمت بشكل متزايد لخدمة مصالحها الذاتية في سعيها لتحقيق مصالح شخصية، لافتة إلى أن ما كان بالفعل واقعا غير مستدام أصبح وضعا راهنا مربحا ووافقت هذه النخبة بشكل غير رسمي على الحفاظ عليه حتى على حساب زيادة عدم الاستقرار والجريمة والعنف ومع انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأكد التقرير أن مسار نجاح المحادثات الليبية وتجنب المزيد من عدم الاستقرار يحتاج إلى جهود جميع الدول المعنية بالحرب الليبية، مبينا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الفاعل الدولي الوحيد الذي يمكن لرأسماله السياسي أن يمارس ضغطًا دبلوماسيًا بشكل هادف وحاسم على اللاعبين المحليين والإقليميين.

وشدد التقرير على أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، لديها فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة ولو من خلال تبني نهج أكثر واقعية لسياستها تجاه ليبيا، مبينة أن مجرد الأخذ في الاعتبار أن الاتفاق السياسي الليبي الشامل يتوقف على وفاء الدول الأجنبية بالتزاماتها المتفق عليها مسبقا سيكون بالفعل تقدما في كيفية عمل السياسة الأمريكية في هذا الموضوع.

وطالب التقرير بايدن بزيادة مستوى المشاركة في دعم الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، مضيفة أنه يمكن تحقيق ذلك بشكل أفضل من خلال تعيين مبعوث رفيع المستوى للمساعدة في إنشاء عملية جديدة من أجل خلق مناخ بناء من شأنه أن يدعم إجراء الانتخابات الليبية.

وبين التقرير أن هناك تغييرات جديدة في الموقف المصري من القضية الليبية حيث زار وفد دبلوماسي وأمني مصري رفيع المستوى في نهاية الشهر الماضي، طرابلس لإجراء محادثات مع حكومة الوفاق غيرالمعتمدة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة أثارت على وجه الخصوص تساؤلات حول ما إذا كانت مصر عند نقطة تحول في استراتيجيتها تجاه ليبيا وبالتالي فيما يتعلق بمساهمتها المحتملة في حل سلمي للصراع.

وتابع التقرير أنه على الرغم من أن زيارة الوفد المصري لطرابلس تبدو مفاجئة، إلا أن القاهرة وطرابلس كانتا تقتربان من بعضهما البعض في الأشهر الأخيرة من خلال التقارب التدريجي وقد أدى ذلك إلى تحولات مختلفة على الأرض في ليبيا.

وأشار التقرير إلى أنه لأول مرة منذ سنوات بدأ حوار سياسي بين الفرقاء الليبيين نتيجة وساطة الأمم المتحدة وجولات المحادثات في المغرب وتونس وليبيا، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجيش وحكومة الوفاق غير المعتمدة في 23 أكتوبر 2020 على تهدئة التوترات بين القاهرة وطرابلس مما سمح بالعودة إلى طاولة المفاوضات والتخلي عن الحل العسكري للأزمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24