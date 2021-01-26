القاهرة : ندعم جهود الحفاظ على أمن ليبيا حتى لا تصبح ملاذًا للإرهابيين

أكد وزير الخارجيةالمصري، سامح شكري، الثلاثاء، سعي بلاده للتواصل مع كافة الأطراف الليبية لدعم اتفاق الصخيرات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والأمن.

و أوضح شكري في كلمة له أمام مجلس النواب المصري، أن القاهرة كثفت جهودها للحفاظ علي الأمن والمقدرات الليبية وعدم إهدارها، وعدم التدخل الأجنبي في شأن الليبي، حتي لا تصبح لبيبا ملاذًا للتنظيمات الإرهابية وتضغط علي الأمن المصري.

و اعتبر الوزير أن “إعلان القاهرة”، كان دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، لافتا إلى أن تحديد الرئيس عبدالفتاح السيسي الخط الأحمر، أدى ذلك إلى وقف الصراع والاقتتال، وتفعيل الاتفاقيات الدولية متمثلة في صيغة برلين وما تلاها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24