وزارة التعليم بالحكومة الليبية تشدد على الاستعداد لحملة المسح العشوائي للطلبة

شددت وزارة التعليم بالحكومة الليبية على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمؤسسات التعليمية.

ووجه مدير مكتب شؤون الوزير إدريس علي كتابا، طالعته “الساعة 24″، إلى رؤساء الجامعات وأكاديمية الدراسات العليا، والهيئة الوطنية للتعليم الفني، والهيئة الوطنية للموهوبين والمتفوقين ومراقبي التعليم بالبلديات.

ونص في كتابه على ما انتهى إليه اجتماع وزارتي التعليم والصحة بالحكومة الليبية، وانتهى بإطلاق حملة المسح العشوائي للطلبة.

وانتهى الاجتماع إلى التواصل لجان الرصد واللجان الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا على حسب نطاق الاختصاص.

متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المؤسسات والمقرات الإدارية، مع فرق الرصد.

وأكد الاستعداد لاستقبال حملة المسح العشوائي والتي سيتم الإعلان عن ملامحها قريبا، والاتفاق على وسيلة للتواصل بشأن البلاغات، فيما يخص الوقاية، منوها إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال هذه الفترة، مع اللجنة الاستشارية ، كل حسب نطاقه.