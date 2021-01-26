رئيس وزراء فرنسا السابق: ليبيا تمر بفشل ذريع بعد عشر سنوات من أحداث 2011

تحدث آلان جوبيه المسؤول السابق للدبلوماسية الفرنسية ورئيس الوزراء الفرنسي السابق في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، عن الوضع الذي تشهده ليبيا حاليا، مؤكدا أنه يختلف تماما عن الأهداف التي كانت معدة قبل التدخل العسكري في البلاد خلال فترة 2011.

وتحت عنوان: «الربيع العربي: ألان جوبيه» نوه في المقابلة التي أجرتها معه جريدة «لوباريزيان»، بقوله لست متأكدًا من أن الشعوب سعيدة اليوم أكثر مما كانت عليه في 2011″.

وقد رسم آلان جوبيه صورة قاتمة، عن الوضع الليبي بعد مرور نحو 10 سنوات على سقوط نظام معمر القذافي، مقرًّا بحدوث «فشل تام» اليوم خلافًا لأهدافهم السابقة من وراء التدخل العسكري في ليبيا، مقرًّا “أنه كان بإمكانه أن يفعل ما هو أفضل” لمساعدة قادة البلاد بعد الثورة.

ويقر فيها أن “الوضع الليبي مازال يشهد فوضى حتى اليوم، فمنذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي تعاني البلاد حربًا بدعم من القوى الدولية”.

وقال: “عندما أعيد قراءة خطابي في العام 2011 وألقي نظرة على الوضع اليوم أرى أن الفشل الذريع كامل، إذ لم يتم تحقيق أي من الأهداف التي وضعناها لتعزيز الحريات، وخلق شراكة اقتصادية واجتماعية أكثر فعالية”. واعتبر أنه كان بإمكانه أن يفعل ما هو أفضل بمرافقة قادة المجلس الوطني الانتقالي على طريق الديمقراطية “بدلًا عن تركهم ينخرطون في ما يجهلونه تمامًا”.

واختتم حديثه بأنه ليس متأكدًا من أن شعوب المنطقة أكثر سعادة اليوم مما كانت عليه في العام 2011.