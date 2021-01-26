«تعليم الموقتة» تستعد لإطلاق حملة «المسح العشوائي» لطلاب المدارس والجامعات للكشف عن «كورونا»

طالبت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة الجهات التابعة لها بالاستعداد لإطلاق حملة «المسلح الشامل» التي تستهدف طلاب المدارس والجامعات من أجل فحص فيروس كورونا المستجد والتي سيجري تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة واللجنة الطبية الاستشارية.

جاء ذلك في تعميم مدير مكتب شؤون الوزير بشأن اجتماع وزارتي التعليم والصحة بالحكومة الموقتة حول متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمؤسسات التعليمية وزعه، اليوم الثلاثاء، على رؤساء الجامعات ورئيس أكاديمية الدراسات العليا ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني ورئيس الهيئة الوطنية للموهوبين والمتفوقين ومراقبو التربية والتعليم في البلديات

وبسب التعميم المنشور عبر صفحة وزارة التعليم بالحكومة الموقتة فإن الحملة تأتي بناء على تعليمات الوزير واستنادا غلى اجتماع وزارتي الصحة والتعليم واللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا الذي عقد بمدينة البيضاء أمس الاثنين بشأن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا بالمؤسسات التعليمية وإطلاق حملة «المسح الشامل» للطلاب في البلديات.

وطالبت وزارة التعليم من الجهات المعنية بضرورة «التواصل الفوري والمستمر مع فرق الرصد والتقصي واللجان الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا كل حسب نطاق اختصاصه» و«متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المؤسسات التعليمية والمقرات الإدارية بالتنسيق الكامل مع فرق الرصد واللجان الاستشارية».

ودعت الوزارة أيضا الجهات المعنية إلى «الاستعداد لاستقبال حملة (المسح الشامل) والتي سيتم الإعلان عن ملامحها خلال الفترة القريبة القادمة»، مشددة على «ضرورة الاتفاق على وسيلة تواصل (متاحة) والأقرب الإعلان عن أرقام هواتف لغرض استقبال البلاغات والاستفسارات من المؤسسات التعليمية فيما يخص الوقاية من وباء كورونا»، منوهة إلى أنه سيجري عقد اجتماع هذه الفترة مع اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا كل حسب نطاقه بشأن الإجراءات أعلاه، مع ضرورة إحالة صورة من محضر الاجتماع إلى ديوان وزارة التعليم في موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ هذا التعميم.

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