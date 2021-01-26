أبو سبيحة: المحاصصة في الوظائف القضائية مرفوضة و مخالفة للقوانين

أكد رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية بالمنطقة الجنوبية، علي أبو سبيحة، أن بيان المجلس الأعلى للقضاء يؤكد رفض مبدأ المحاصصة في الوظائف القضائية، الذي يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية. ويتنافى مع حياديتها.

و أوضح أبو سبيحة في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن البيان يتوافق مع الرسالة التي وجهها إلى قضاة فزان بعدم توليهم منصب رئيس المحكمة العليا تطبيقًا لمبدأ المحاصصة الذي أقره اجتماع بوزنيقة “المشبوه”، بحسب تعبيره.

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