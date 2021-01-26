بعد تجهيزات متطورة.. افتتاح مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب، وفق ما أعلنت بلدية بنغازي.
وذكرت البلدية في بيان، أن “المستشفى الذي تم إنشاؤه وتجهيزه وفق أعلى مستوى، ليكون مستشفى تعليمي يُعنى بالخصوبة والمساعدة على الإنجاب، يضم 5 عيادات خارجية للنساء، وعيادة للذكورة، وعيادة للتغذية”.
كما يضم عيادة للأشعة التخصصية، وحجرتي عمليات، وأخرى للعمليات الكبرى، وحجرة لعمليات الحقن المجهري، وحجرة للعناية الفائقة بسعة 4 أسرّة، وحجرتي إفاقة بسعة 6 أسرذة، و4 حجرات إيواء بسعة 8 أسرة، إضافة إلى معمل أجنة تخصصي، ومعمل للحقن الصناعي، ومعمل وراثي، وحجرة لتجميد العينات.
ويضم المستشفى، الذي تعرض مبناه السابق للدمار خلال الحرب على الجماعات الإرهابية، قسما للأشعة، ومعملا خارجيا، وصيدلية تخصصية، وحُجرتين لجمع العينات، إضافة للطابق العلوي الذي تم تخصيصه لإدارة المركز، وحجرات المُحاضرات والمكتبة الطبية.
وتجوّل السيد الرئيس والمرافقين له في أروقة المستشفى مؤكداً أنه سيُشكل نقلة نوعية في القطاع الصحي الليبي بما يُلبي احتياجات هذه الشريحة.
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