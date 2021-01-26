بعد تجهيزات متطورة.. افتتاح مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب، وفق ما أعلنت بلدية بنغازي.

وذكرت البلدية في بيان، أن “المستشفى الذي تم إنشاؤه وتجهيزه وفق أعلى مستوى، ليكون مستشفى تعليمي يُعنى بالخصوبة والمساعدة على الإنجاب، يضم 5 عيادات خارجية للنساء، وعيادة للذكورة، وعيادة للتغذية”.

كما يضم عيادة للأشعة التخصصية، وحجرتي عمليات، وأخرى للعمليات الكبرى، وحجرة لعمليات الحقن المجهري، وحجرة للعناية الفائقة بسعة 4 أسرّة، وحجرتي إفاقة بسعة 6 أسرذة، و4 حجرات إيواء بسعة 8 أسرة، إضافة إلى معمل أجنة تخصصي، ومعمل للحقن الصناعي، ومعمل وراثي، وحجرة لتجميد العينات.

ويضم المستشفى، الذي تعرض مبناه السابق للدمار خلال الحرب على الجماعات الإرهابية، قسما للأشعة، ومعملا خارجيا، وصيدلية تخصصية، وحُجرتين لجمع العينات، إضافة للطابق العلوي الذي تم تخصيصه لإدارة المركز، وحجرات المُحاضرات والمكتبة الطبية.

وتجوّل السيد الرئيس والمرافقين له في أروقة المستشفى مؤكداً أنه سيُشكل نقلة نوعية في القطاع الصحي الليبي بما يُلبي احتياجات هذه الشريحة.

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