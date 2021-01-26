المرصد السوري: عودة دفعة جديدة من المرتزقة الموجودين في ليبيا خلال ساعات

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن تركيا تجهز دفعة جديدة من مرتزقتها المتواجدين بليبيا، للعودة إلى سوريا، وسط تجدد أزمة قضية رواتبهم.

وأكد المرصد في بيان له عبر موقعه الرسمي أن أنقرة تستعد لإعادة دفعة جديدة من المرتزقة الموالين لها في ليبيا إلى الأراضي السورية أو التركية، خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المرصد، أن تركيا أبلغت نحو 150 مرتزقا بالتجهيز لعودتهم من قبل قادة مجموعاتهم، مشيرًا إلى أنه لا توجد معلومات حتى الآن فيما إذا كان عودة هذه الدفعة سيقابلها ذهاب دفعة جديدة من سوريا إلى ليبيا من عدمه.

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