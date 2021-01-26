مكافحة الإرهاب المالطية تعتقل ليبياً متهماً بخطف سوري

اعتقلت السلطات المالطية، الاثنين، ليبيا و4 سوريين بتهمة تهديد شخص سوري وخطفه، وذلك بعد مداهمات نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة المالطية في مدينتي الصافي والصريق.

وأوضح مصدر لـ”218″، أن المتهمين الخمسة قاموا بخطف الضحية مساءً يوم 13 يناير دون نية قتل أو تعريض حياته للخطر، مما تسبب فقط في جريمة بسيطة، مبيناً أن الخاطفين يعيشون جميعًا في مالطا منذ سنوات، وقالت الشرطة المالطية إن الخلاف بين المعتدين والضحية نابع من الأوضاع في سوريا.

وتم اتهام أحد الأشخاص السوريين بشكل فردي بخطف الضحية بقصد إصابته، كما اتُهم بحمل سكين أو أداة حادة دون ترخيص، واتهم الثلاثة الآخرين بالتواطؤ في عملية الاختطاف بقصد إيذائه.

ووجهت السلطات المالطية للمتهم الليبي البالغ من العمر 39 عاما، تهمة ترهيب الضحية بقصد العنف.

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