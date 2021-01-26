سيالة: ندعم نيل أفريقيا تمثيلا دائما في مجلس الأمن

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة إن موقف ليبيا ثابت وداعم للموقف الإفريقي الموحد الذي يؤكد على نيل إفريقيا تمثيلا دائما في مجلس الأمن الدولي، وفقاً لما ورد في توافق ايزولويني وإعلان سرت.

وأضاف سيالة في كلمته اليوم الثلاثاء بالاجتماع الوزاري للجنة العشرة بالاتحاد الأفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، أن من يحق له تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن في العضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولي أمر من صميم اختصاص الاتحاد الإفريقي، مع رفض أي حلول مجزئة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، طالعته “الساعة 24″، فأن الاجتماع استعرض توصيات القمة الإفريقية في فبراير 2020 بشأن أنشطة اللجنة، إضافة إلى بحث سبل الحفاظ على زخم الموقف الإفريقي في المفاوضات الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة العشرة تم تشكيلها سنة 2005 وتتألف من 10 دول إفريقية مهمتها تعزيز ودعم الموقف الإفريقي الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية بشأن إصلاح منظومة الأمم المتحدة.