دراسة ألمانية: انخفاض نسبة الليبيين الراغبين في مغادرة بلادهم إلى 16٪ 

أجرت مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية استطلاعا في ست دول عربية، بينها ليبيا، حول رغبة مواطنيها في الهجرة من البلاد عقب عشر سنوات من الانتفاضات العربية.

وأكدت المؤسسة الألمانية أنه مقارنة باستطلاع أجري عام 2018، فإن رغبة الليبيين في الهجرة من بلادهم قد انخفضت إلى 16 بالمئة، فيما يرجح معدو الدراسة أن السبب في ذلك هو قيود السفر الصارمة أثناء جائحة كورونا.

ورصد الاستطلاع تأييد 56% من الليبيين للديمقراطية في بلادهم، حيث أجاب 56٪ من الليبيين الذين شملهم الاستطلاع بـ”نعم” على سؤال حول ما إذا كان ينبغي أن يكون لبلدهم نظام برلماني ذو منافسة حزبية حرة.

ووفقا للاستطلاع، تتمتع ألمانيا بسمعة طيبة في المنطقة. ففي ليبيا تتمتع ألمانيا بسمعة إيجابية لدى أكثر من 50٪، وعزا معدو الدراسة ذلك على الأرجح إلى عدم وجود تاريخ استعماري لألمانيا في المنطقة، إلى جانب استقبالها للاجئين.

وشملت الدراسة، التي أجريت خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر من العام الماضي، نحو 11 ألف شخص في المغرب وتونس والجزائر وليبيا والأردن ولبنان عبر الهاتف. ومن المقرر أن تنشر المؤسسة نتائج الدراسة رسميا غدا الأربعاء.

وأعطت الغالبية العظمى أسبابا اقتصادية وراء التفكير في الهجرة، وكانت الوجهة الرئيسية المنشودة هي دول الغرب، وخاصة أوروبا. وبحسب الاستطلاع، كانت نسبة الاستعداد للهجرة في الفئة العمرية بين 18 و 29 عاما أعلى مقارنة بالفئة العمرية الأكبر سنا، كما كانت نسبة الاستعداد بين الرجال أكبر من النساء.