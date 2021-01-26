59 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الزاوية

سُجلت 59 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في الزاوية خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 20 حالة شفاء من الوباء، الذي ظهر لأول مرة في ليبيا مارس الماضي، على ما أعلنت إدارة فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالزاوية.

وقالت الإدارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن مختبر صحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالزاوية تسلم، الثلاثاء، 127 عينة مسحة أنفية للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 68 عينة، وإيجابية 59 عينة.

– طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة والزاوية المركز

وتوزعت العينات الموجبة بواقع 25 حالة جديدة و14 مخالطة من الزاوية المركز، إضافة إلى 20 حالة موجبة جديدة من الزاوية الغرب.

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