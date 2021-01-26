العيساوي: المحاصصة تخدم مصالح سياسية وشخصية ضيقة و تخالف اتفاق الصخيرات

أكد عضو مجلس النواب علي العيساوي، الثلاثاء، أن الاتفاق المبرم في بوزنيقة المغربية يخالف صريح المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات، وهي المادة ذاتها التي أسست عليها لجنتا الحوار اتفاقهما.

و أوضح العيساوي في تصريحات تلفزيونية رصدتها “ليبيا24” أن المادة لا تنص على توزيع هذه المناصب على أساس جهوي، بل إنه لا يوجد بين نصوص الوثيقة كافة ما يشير إلى ذلك.

وأشار العيساوي إلى أن ما اتفق عليه يتماشى مع المشروع الجهوي ويسهم في الرضوخ إليه مدفوعًا بمصالح سياسية وشخصية ضيقة، داعيًا القضاء ومؤسسات الدولة والقانونيين إلى التصدي لما وصفه بالانهيار الذى إن بدأ فلن يتوقف مسببًا توقفًا بهياكل الدولة ومؤسساتها.

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