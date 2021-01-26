الزرقاء: تركيا تستغل إبقاء المرتزقة لشرعنة وجودها في البلاد

رأى عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، أن دور حكومة الوحدة الوطنية في قضية إخراج المرتزقة من ليبيا لن يختلف عن سابقتها الوفاق.

الزرقاء أشار إلى أن المجتمع الدولي كان سلبيا جدا في هذه القضية، ما أدى إلى استغلال الأتراك لهذا الأمر، وشرعنوا وجودهم في المنطقة الغربية.

لافتا إلى تواجدهم الكثيف في مصراتة وقاعدة الوطية ومنطقة أبو قرين، بالإضافة إلى رصد شحنات السلاح والذخائر التي ترسلها تركيا إلى ليبيا، وتجهيز القواعد العسكرية واستمرار التدريبات.

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