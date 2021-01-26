“بوسهمين”: الصراع باسم الأقاليم من أجل المحاصصة المقيتة

أبدى رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، ورئيس تيار “يا بلادي” نوري بوسهمين، رفضه لنتائج اجتماع بوزنيقة المغربية بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وقال أبوسهمين في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، إن الصراع باسم الأقاليم هو صراع من أجل المحاصصة المقيتة لتقاسم السلطة ومصادر المال في ليبيا.

وأعلنت اجتماعات مجلسي “النواب” و”الاستشاري” في مدينة بوزنيقة المغربية بيانها الختامي، أمس السبت، والذي تم الاتفاق خلاله على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

وتم التوافق على توزيع المناصب السيادية وفقا للأقاليم الجغرافية الثلاثة: (إقليم طرابلس منصبا النائب العام، وديوان المحاسبة – إقليم برقة منصبا المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية – إقليم فزان منصبا هيئة مكافحة الفساد، والمحكمة العليا).