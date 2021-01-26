دبلوماسي فرنسي سابق بعد 10 سنوات من تحولات 2011: الصورة في ليبيا مازالت قاتمة

بعد 10 سنوات من تحولات ما سمي “بالربيع العربي” التي أدت إلى سقوط العديد من الأنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مازالت شعوب المنطقة العربية تعاني مشاكل كبيرة بشعارات الفوضى وخيبة الأمل. وفي تعليق له على نتائج تلك السنوات، رسم ألان جوبيه، المعين وزيرا للخارجية في تلك الفترة من قبل نيكولا ساركوزي ، صورة قاتمة عن الحالة بعد كل هذه السنوات.

وقال جوبيه الذي بقي مصرا على انتقاد نظام العقيد معمر القذافي رغم ما تعيشه البلاد إلى اليوم، إن الحالة مازالت كما هي منذ “سقوط معمر القذافي، وتورطت ليبيا في حرب أهلية بين السلطات المتنافسة في الشرق والغرب”.

وأضاف الدبلوماسي الفرنسي السابق “عندما أنظر إلى الوضع اليوم ، أرى أن الفشل الذريع كامل: لم يتم تحقيق أي من الأهداف التي وضعناها، وخلق شراكة اقتصادية واجتماعية أكثر فعالية”.

واعترف جوبيه بجزء من المسؤولية في هذا الوضع معتبرا أنه كان بإمكانه القيام بعمل أفضل بمرافقة قادة المجلس الوطني الانتقالي على ما زعم أنه طريق الديمقراطية، بدلاً من تركهم ينخرطون في ما يجهلونه تمامًا.

وختم الوزير الفرنسي السابق في شبه اعتراف بفشل الخيار الذي ذهبت فيه بلاده، “لست متأكدا من أن شعوب المنطقة اليوم أسعد مما كانت عليه في 2011“.