وزير الداخلية المصري الأسبق: ضبطنا صواريخ مضادة للطائرات قادمة من ليبيا إلى سيناء في عهد مرسي

ليبيا – كشف وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء محمد إبراهيم يوسف أن وزارة الداخلية ضبطت في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي صواريخ مضادة للطائرات قادمة من ليبيا إلى سيناء.

اللواء يوسف وفي مداخلة هاتفية عبر قناة “صدى البلد” المصرية وفقًا لما نقله موقع “روسيا اليوم” أوضح أن جماعة الإخوان كانت تسعى لتفريغ وزارة الداخلية من كل شيء.

وأضاف: “مرسي طلب نقل تبعية الأمن الوطني إلى مجلس الوزراء في مشروع هيكلة الداخلية، وكان يريد إدخال مدنيين إلى المجلس الأعلى للشرطة رغم أن هذا المجلس يناقش أسرارًا كثيرة”.

وتابع وزير الداخلية الأسبق: “محمد مرسي طلب أثناء فترة حكم الإخوان، إيقاف ضابط بقسم مدينة نصر عن العمل، رغم اعتداء الإخوان عليه، فرفض وقدم استقالته للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وقتذاك اعتراضًا على طلب مرسي، وهو ما قوبلت استقالته بالرفض من قبل الجنزوري”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية