“صنع الله”: شح الميزانيات أثر على أعمال مؤسسة النفط وشركاتها

زعم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن المؤسسة وشركاتها تأثّرت جرّاء مشكلة شحّ الميزانيات على نشاطها وتطوير أعمالها ضمن إطار التعاون مع وزارة النقل والمواصلات.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده صنع الله اليوم الثلاثاء مع مع وزير النقل والمواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري عمر الجواشي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع ناقش سُبل التعاون المشترك بين المؤسسة ومصلحة الموانئ والنقل البحري، حيث تم التأكيد على التنسيق المستمر بين الطرفين من أجل تذليل الصعاب والعراقيل.

وأضاف البيان: “تطرّق الاجتماع إلى مواضيع ذات الاهتمام المشترك منها تحديد مواصفات ناقلات الغاز حتى يتسنى لشركة النقل البحري اقتناؤها من السوق، والتنسيق مع مدراء الموانئ في جميع الأعمال والإجراءات البحرية، بالإضافة إلى الاهتمام ببرامج تدريب وتطوير العنصر الوطني وتحفيزهم.

كما تم التطرّق إلى مدى إمكانية مساهمة الشركة العامة للقطر والإنقاذ والخدمات البحرية لتقديم خدماتها البحرية بشركة مليتة، وتطوير الرصيف التجاري بميناء البريقة، كما تم مناقشة التحديات التي تواجهها المؤسسة الوطنية للنفط بحقولها البحرية بسبب الهجرة غير الشرعية وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بحسب البيان.