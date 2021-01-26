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عبدالعزيز: البعض يحاول النيل من ثورة فبراير.. والشريك التركي تدخل لمنع التلاعب بالوطن

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز أن البعض يحاول النيل من “ثورة فبراير” وتحميلها كل مايعانيه المواطن، مشيرًا إلى أنها منحت الحرية لليبيين، لكن للأسف ما بين الطمع داخل الليبين أنفسهم وتناحرهم، وما بين المؤامرات الإقليمية والدولية، نتج الواقع الحالي.

عبد العزيز أعرب خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد، عن أمله بتغيير الواقع قريبًا؛ لأن من استطاع المقاومة “بثورة فبراير” يستطيع قلب الطاولة بأي زمن ومرحلة وفقًا لحديثه.

وفيما يتعلق بنتائج الحوار قال: “الجميع مصدوم من ما توصله له الحوار من محاصصة وتفريط في الوطن من أجل المناصب، هذا سيفكك النسيج الاجتماعي وهو توطيد لتقسيم ليبيا، المجتمع الدولي يريد تقسيم ليبيا، هذا التقسيم سيقسم برقة لنصفين، والعقليات الموجودة متخلفة، وكل من وافق على هذا الطرح هو متخلف ومن المفروض عزله”.

وأضاف: “سماحة المفتي الغرياني عندما قال بدلتم ما اتفقتم عليه ردوا عليه بأن هذه مقاربة سياسية، هذا ضحك على الذقون، الغرب يريد للأمور أن تدخل ببعضها، خاصة عندما يضعون المعيار غير المواطنة والكفاءة، رئيس المجلس الرئاسي من الغرب ورئيس الحكومة من الشرق، كيف هذا؟ عندما صمتنا عن هذا وصلوا للمحكمة العليا وديوان المحاسبة وغيرها إلى أن أصبحوا يلعبون بالقضاء. كيف توافقون على هذا الأمر الذي سيقضي على ثقتنا في بعضنا وفي القضاء والدولة؟”.

وأشار إلى أن الحكومات الموجودة غير قانونية وغير شرعية وصرفت خلال الـ5 سنوات أموالًا لم تصرف طوال تاريخ ليبيا، لافتًا إلى أن الوضع الأمني أصبح هشًا بعد ما تم الاتفاق عليه في عام 2015 لتوحيد المؤسسات، علاوة على سوء الخدمات المقدمة للمواطن.

عبدالعزيز أردف قائلًا: “هل المهجرون محسوبون في هذه المعادلة أم لا؟ فلو أحد المهجرين ذو كفاءة ونزاهة تقدم لمتصب محافظ ليبيا وهو مواليد برقة، هل سيقبل؟ من هنا سنعلم مدى جدية الموضوع، الكلام حساس وهناك عقبات وحرب أهلية وتقسيم البلاد، يقولون أن اتفاق الصخيرات هو من جاء بالحليف التركي للدفاع عن طرابلس، لكن عليهم سؤال أنفسهم، ما الذي أتى بالحرب على طرابلس ليأتي الشريك التركي للدفاع معنا إلا لعبكم بالوطن من أجل المناصب والأموال”.

وفيما يتعلق باجتماع جلسي النواب والدولة الاستشاري علق قائلًا: “النواب والدولة في بوزنيقة حلوا مشكلة لا تخص حياتنا، لم يناقشوا أزمة الكهرباء والسيولة بل اتفقوا واجتمعوا لتقسيم ليبيا. الرجال البنيان الذين قاتلوا داعش أين هم لاسترداد روح فبراير التي لم تأتِ لتقسم البلاد. نحن بانتظار مواقف وبيانات ترفض ما جرى، وعلى الجميع الوقوف وقفة رجل واحد من أجل عزل هؤلاء والحجر عليهم وإيقاف تقسيم ليبيا”.

واختتم حديثه مسلطًا الضوء على الفساد المستشري في قطاع الصحة، مؤكدًا أنه لايمكن السكوت عليه، خاصة بعد المليارات التي خصصت لهذا القطاع، وتحديدًا لمجابهة فيروس كورونا.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • مخمور عب زيز أحد ضحايا حسن الَبنّا احد أغبياء ألاخوان المنحرفين عن الشريعه والدين /// يهوديان أبتدعا أفكار شيطانيه ألصقاها الاسلام وشقا بها صف المسلمين اولهم اليهودي عبدالله بن سبأ مبتدع مذهب الشيعه يوم رأي المسلمين عاقدين العزم علي مبايعة أبي بكر الصديق كخليفه كون الرسول الكريم كان دائما يكلف فيه بمهام قياديه وآخرها يوم أشتد مرضي الرسول صلي الله عليه وسلم ولم يقوي علي الصلاه بالمسلمين قال لهم ليصلي بكم أبي بكر فتآخر ابوبكر قليلا فأستئذنوا الرسول ان يصلي بهم غيره فقال لهم الرسول أنا قلت يصلي بكم ابي بكر فانتظروه حتي آتي ولكن اليهودي عبد الله بن سبأ بعد وفاة الرسول وجد فرصه سانحه ليبث سموم الفتنه بين المسلمين قال لبعض من الصحابه لما لا ينشيع علي بن ابي طالب لما لا نبايع علي بن ابي طالب هيا بنا نبايع علي فذهب البعض الي العمل بهذه النصيحه واصبحت الشيعه مذهب انحرفت به فئه من المسلمين عن جادة الصواب وخالفوا به صريح السنه النبويه لكن في العصر الحديث وبدهاء شيخ سني اوقع بشيوخ الشيعه وجرهم من حيث لا يدروا الي الاعتراف بان الشيعه بدعه فقال لهم علي زمن الرسول بينما كانوا الصحابه جالسين عند الرسول بشيعتهم وسنتهم فقام شيعي وخرج من المجلس وسرق حذاء أحد السنه فقالوا له شيوخ الشيعه بلسان واحد ولكن علي زمن الرسول لم تكن هناك شيعه فقال لهم وافحمهم بقوله معني ذلك أنها بدعه ابتدعت بعد وفات الرسول أما اليهودي الثاني حسن البَنّا اذا صح القول بانه من يهود المغرب هاجرت عائلته الي مصر وهو مبتدع تنظيم الأخوان المقتبسه والمستمده معظم افكاره من فكر الماسونيه مع وضع شويه بهارات من العبارات ذات الطابع الاسلامي لكي يخفي طعم الماسونيه الطاغي علي مذاق طبخته فالماسونيه وترجمتها الي العربيه (البناءون الأحرار ) فكل تنظيم تجد في شعاره كلمة النهضه أو البناء أو الاخاء أو العداله كلها تنظيمات متأثره بالماسونيه التي كان ولازال حلمها ان يحكموا العالم ويعيدوا بناء هيكل سليمان المزعوم مما يدل علي انها حركه صهيونيه نشأت في اوروبا وانتقلت الي أمريكا ثم انتشرت في العالم حتي وصلت الي العالم العربي

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