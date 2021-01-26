شحنة كبيرة من الكتاب المدرسي تصل باطن الجبل

وصلت شحنة كبيرة من الكتاب المدرسي إلى مخازن باطن الجبل قادمة من مصلحة الوسائل التعليمية بطرابلس والتي قامت بتوفير الكتاب المدرسي بشكل كافٍ وبنسبة تقدر بحوالي 97‎‎%.

وتعد هذه الشحنة كافية لجميع المؤسسات التعليمية التابعة لمراقبة التعليم باطن الجبل وإن وجد نقص في الكتاب المدرسي فهو بسيط جدا.

وثمّن العاملون في مخازن باطن الجبل جهود مصلحة الوسائل التعليمية على توفير الأعداد اللازمة لهم من الكتاب المدرسي، داعين المدارس التي لم تتسلم الكتاب المدرسي إلى ضرورة التوجه لإدارة المخزن لتسلم الشحنة المخصصة لكل مدرسة واغتنام فرصة العطلة الحالية.

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