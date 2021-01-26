تسجيل 59 إصابة جديدة بـ”كورونا” في الزاوية

أعلنت إدارة فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالزاوية، تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب منشور عبر الصفحة الرسمية لإدارة فرق الرصد والتقصي بالزاوية على موقع “فيسبوك” أوضح أنه تم شفاء 20 حالة من الوباء، الذي ظهر لأول مرة في ليبيا مارس الماضي.

وقالت الإدارة، إن مختبر صحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالزاوية تسلم، الثلاثاء، 127 عينة مسحة أنفية للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبينت سلبية 68 عينة، وإيجابية 59 عينة.

كان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 25 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (312).

واستلم المركز عدد (4931) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1200) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (301) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (153) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (103) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (75) عينة، مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (28) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (89) عينة، مختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراته عدد (138) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (278) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (3) عينات، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (131) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (60) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (42) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (376) عينة، مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (160) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (638) عينة، مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (23) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (4061) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (870) عينة موجبة لفيروس كورونا (616 جديدة + 254 مخالطة)”.