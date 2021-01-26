لينو: الحكومة الجديدة ستكون قادرة على دعم لجنة “5+5” لإخراج المرتزقة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المنشق محمد لينو إن الحكومة الوطنية الجديدة ستملك فرصة إنهاء الانقسام السياسي والعمل على المصالحة الوطنية بين أطياف المجتمع، وقد تكون قادرة أيضًا على دعم اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وتفعيل قراراتها على الأرض ومنها إخراج المرتزقة من البلاد.

لينو وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أوضح أنه في حال الاتفاق على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة ستكون الحكومة المقبلة قوية ومستقرة؛ لأنها ستلقى دعم الأقاليم الليبية الثلاثة، ما يعزز قدرتها على التحرك، ومخاطبة أطراف عديدة، ومنها الدول الراعية للمرتزقة في ليبيا.

وتوقع لينو أن أن تلجأ الحكومة الجديدة إلى منح مزايا اقتصادية لتحفيز هذه الدولة على ترحيل المرتزقة، لافتًا إلى أنه سيكون في استطاعة هذه الحكومة مستقبلًا مخاطبة مجلس الأمن الدولي؛ لمساعدتها في إنجاز هذه المهمة، ومن دون الحكومة الجديدة لن يرحل المرتزقة بشكل كلي عن ليبيا.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية