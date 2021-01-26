الزغيد: لم نلاحظ وجود أي حالة إصابة بكورونا من السلالة الجديدة

ليبيا – قال رئيس مركز التقنيات الحيوية آدم الزغيد إنهم لم يلاحظوا وجود أي حالة إصابة بكورونا من السلالة الجديدة.

الزغيد وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أن نسب الإصابة بكورونا تتراوح بين 18% إلى 28% من إجمالي المرضى والمخالطين والمتقدمين للفحص، وأنه لا صحة لتسرب تحاليل بي سي آر إلى المعامل الخاصة، وهو غير منطقي لمحدودية المعامل والمواد وتقنين تسليم المواد بقدر الفحوصات.

وبيّن الزغيد أن المعامل الخاصة لم تمنح الإذن حتى الآن بمزاولة إجراء التحاليل ولا يعترف بنتائجها أحد، وأنهم في طور استكمال الإجراءات لعرضها على اللجنة العلمية الاستشارية لإعطاء الإذن للقطاع الخاص.

رئيس مركز التقنيات الحيوية شدد أن منح الإذن للقطاع الخاص ضروري للأجانب على الأقل، أسوة بدول العالم التي تلزم الأجنبي بدفع ثمن التحليل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية