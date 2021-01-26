مصادر: زيادة هائلة في ضحايا الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل ليبيا

أفادت مصادر صحفية، بتزايد ضحايا الهجرة الغير شرعية جراء غرقهم أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، مبينة أن ما يقرب من 60 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة غرقوا بالقرب من السواحل الليبية.

وتابعت المصادر أن منظمة” ووتش ذا ميد” قد أعلنت، في وقت سابق، مصرع نحو 17 مهاجرا جراء غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الليبية، مضيفة أنه تم العثور على 82 مهاجرا أحياء كانوا على متن القارب نفسه وأجبروا على العودة إلى ليبيا وأودعوا في أحد مراكز الإيواء.

وأشارت المصادر إلى أن منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن مصرع 43 مهاجرًا غرقا بعد انقلاب قارب كان يُقلّهم قبالة السواحل الليبية في حادث هو الأول من نوعه خلال العام الجاري.

وأوضحت المصادر أن المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تحاول إنقاذ المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم، مبينا أن هذه الجهود ما زالت غير كافية من أجل الحدّ من عمليات الهجرة التي تتزايد يومًا بعد يوم.

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