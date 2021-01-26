وصول شحنة من لقاح «اللشمانيا» إلى بني وليد وتسجيل 131 إصابة خلال يناير بالمدينة

أكد مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية في بني وليد، أيمن الهوادي، وصول شحنة من اللقاح المضاد لمرض «اللشمانيا الجلدية» من المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى البلدية، مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة بالمرض في المدينة منذ بداية شهر يناير الجاري بلغ 131 حالة إصابة.

وأكد الهوادي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن حالات الإصابة بمرض «اللشمانيا الجلدية» في المدينة «في تزايد»، داعيا مديرو مركز الجملة والمدينة الصحيين إلى التواصل مع مكتب الرعاية الصحية لاستلام العلاج لعيادات الجلدية.

وشدد الهوادي على ضرورة حضور مدير المركز شخصيا والختم الخاص به، إضافة إلى تسليم الاحصائيات السابقة للإصابات مطالبا الجميع بالتقيد بالموعد ليتم تقديم العلاج للمرضى في أسرع وقت ممكن.

وسبق أن ناشد مدير مكتب الرعاية الصحية ببني وليد في مارس الماضي، الجهات المختصة بوزارة الصحة ضرورة وضع برنامج لمكافحة انتشار مرض «الليشمانيا الجلدية» في البلدية.

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