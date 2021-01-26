قوة من «الدعم المركزي» تصل إلى منفذ امساعد الحدودي مع مصر

وصلت قوة أمنية من الإدارة العامة للدعم المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إلى بلدية امساعد، لمساندة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في أداء مهامه في منفذ امساعد الحدودي مع مصر.

جاء ذلك تنفيذًا لأمر صادر من وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووصلت القوة بكامل عتادها وآلياتها، وعلى رأسها مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العقيد صلاح الخفيفي، وبدأت في مباشرة مهامها في بوابة التمركز الأمني الجرفان وطريق معبر امساعد الحدودي، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

– الثني يتابع سير العمل في منفذ امساعد

وزار مدير إدارة الدعم المركزي مديرية أمن طبرق وبلدية طبرق، وبحث مع مسؤوليها الخطة الموضوعة من قبل وزير الداخلية لفرض الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات وغيرها من الظواهر السلبية، حسب البيان.

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