“الدرقاش”: من الغباء ترك أهم المناصب القيادية لـ”حفتر”

قال مروان الدرقاش، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي»، من مصراتة:” كما علمتنا تجربة الصخيرات- في إشارة لاتفاق مدينة الصخيرات في المغرب والذي جاء بالمجلس الرئاسي- فإن أهم المناصب القيادية في الدولة هي رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، على حد زعمه.

وتساءل الدرقاش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” قائلا:” فمن الغباء منح كليهما لحفتر؟، في إشارة للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.

وكان الدرقاش، قد قال في وقت سابق: “سبب فشل حملة حفتر على طرابلس هو خروج رئاسة الدولة ورئاسة المصرف المركزي عن سيطرته”، بحسب وصفه.

وأضاف الضيف الدائم على قنوات الإخوان “اليوم أتممتم له ما ينقصه. استعدوا لجولة جديدة”، بحسب تعبيره.

وكان مجلسا “النواب” و”الاستشاري”، قد أعلنا السبت الماضي، في مدينة بوزنيقة المغربية بيانهما الختامي، والذي تم الاتفاق خلاله على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

وأكد البيان الختامي لاجتماعات بوزنيقة، تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا والمتمثلة في محافظ مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات وذلك وفق الشروط والمعايير المتفق عليها.

وأعلن البيان الختامي أنه سيتم فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية في ليبيا، وأن فريق العمل سيقوم على وجه الخصوص بتصميم نماذج الترشح للمناصب السيادية ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة واستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم 26 يناير إلى نهاية 2 فبراير.

وشدد البيان الختامي على الالتزام بمعايير الكفاءة وضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة، المناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى المناصب السيادية).