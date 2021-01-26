«عمل الوفاق»: عدد القوى العاملة يقترب من مليوني عامل بسوق العمل الليبي خلال 2020

أكدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، أن عدد القوى العاملة في سوق العمل الليبي اقترب من مليوني عامل خلال العام المنصرم 2020، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن «معدلات القوى العاملة في سوق العمل الليبي المسجلة بمركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل، صعدت إلى نحو 1.872.971 وظيفة خلال العام 2020».

وأضافت أن «عدد العاملين بالجهاز الإداري وصل إلى 1.696.097 شخص»، بينما «بلغ عدد العاملين خارج الجهاز الإداري 176.874 شخص»، في حين «جاء عدد المتحصلين عن المرتبات الضمانية والأساسية 409.531 شخص، وعدد المتحصلين على منحة الطلبة 123.546».

ولفتت وزارة العمل والتأهيل إلى أن «نسبة عدد الذكور من العدد الكلى بلغت 64%، وبلغ عدد الإناث العاملات نسبة 36%».

كما بلغت «نسبة العاملين من السن العمرية (18_28) 5%، فيما ارتفعت نسبة العاملين من سن (29_38) إلى نحو 30%، ووصلت نسبة العاملين من السن العمرية (39_48) 36% وهي الأعلى، كما سجلت السن العمرية (49_58) نسبة 22%، والسن العمرية (59_65) بنسبة 6%، وممن هم بسن عمرية أكبر من 65 بلغت 1%» وفق الوزارة.

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