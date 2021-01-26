لهذه الأسباب.. أصحاب المخابز في مدينة سبها يقررون إيقاف العمل بداية شهر فبراير المقبل

ليبيا – قرر أصحاب المخابز في مدينة سبها إيقاف العمل بداية شهر فبراير المقبل، بسبب غلاء المواد المستخدمة في صناعة الخبز، مطالبين الجهات المسؤولة بالعمل على توفيرها.

وبحسب ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الثلاثاء جاء الإعلان عن ذلك في محضر اجتماع أصحاب المخابز ببلدية سبها، والذين وجهوه إلى كل من النائب العام وآمر منطقة سبها العسكرية وهيئة الرقابة الإدارية ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومراقبة الاقتصاد في سبها وشركة البريقة.

بدورهم، أوضح أصحاب المخابز في بلدية سبها أن هذا القرار جاء بسبب الظروف الحاصلة داخل نطاق البلدية ونقص مادة الدقيق وغلاء الأسعار، منوهين إلى أن سعر مئة كيلو من الدقيق وصل إلى ما يقارب 250 دينارًا حوالي 50 دولارًا.

وأضافوا إلى ذلك الغلاء في أسعار المكملات من الزيت والسكر والخميرة والمحسنات وزيادة أجور اليد العاملة، مشيرين إلى أن مخابز بلدية سبها لا تحصل على الكميات المخصصة لها من مادة الديزل، مما يضطر أصحاب المخابز لشراء الديزل من السوق الموازية بأسعار خيالية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية