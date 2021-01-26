القطاع العام الليبي يتوسع.. ويلتهم نصف الميزانية

تقرير| 218

مازال القطاع العام في ليبيا يستقطب النسبة الأكبر من عدد القوة العاملة إذ يصل عدد المشتغلين إلى الثلث تقريبا مقارنة مع عدد السكان في ليبيا الذي يلامس 7 ملايين فرد.

وأظهرت بيانات حديثة نشرتها وزارة العمل في حكومة الوفاق، ارتفاعا ملموسا في معدلات العاملين بالقطاع العام ليسجل هذه المرة أكثر من مليون و872 ألف موظف.

الجهاز الإداري

وأشار مكتب المعلومات والتوثيق بالوزارة في بياناته الحديثة إلى عدد العاملين بالجهاز الإداري نحو 1.696 مليون، بينما بلغ عدد العاملين خارج الجهاز الإداري أكثر من 176 ألفا، في حين بلغ عدد الأفراد المتحصلين على المعاشات الضمانية والأساسية أكثر من 409 آلاف شخص، وتطرقت الوزارة إلى عدد الطلبة الحاصلين على دعم، إذ فاق عددهم 123 ألفا.

14 % نسبة العاطلين

وفي وقت سابق، قالت وزارة العمل إن نسبة العاطلين في ليبيا سجلت 14%، وأن عدد السكان في ليبيا الذين تندرج أعمارهم ضمن فئة القوى العاملة يبلغ نحو 4 ملايين و750 ألفا بنسبة تقديرية بلغت 61%.

ويطالب خبراء الاقتصاد والمهتمون بضرورة تطوير وتشجيع الاقتصاد الخاص للمساعدة في استيعاب أعداد الخريجين والباحثين عن الوظائف، إذ تنفق ليبيا ما نسبته أكثر من 50% على ملف المرتبات، حيث سجلت القيمة الكاملة لمرتبات عام 2021 أكثر من 21 مليار دينار.

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