بالصور | الثني يفتتح مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب

ليبيا – افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء مستشفى بنغازي التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب.
وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية يضم المستشفى الذي تم إنشاؤه وتجهيزه وفقًا لأعلى مستوى ليكون مستشفى تعليميًا يعنى بالخصوبة والمساعدة على الإنجاب عدد خمس عيادات خارجية للنساء، وعيادة للذكورة وعيادة للتغذية.
كما يضم عيادة للأشعة التخصصية، وحجرتي عمليات، وأخرى للعمليات الكبرى، وحجرة لعمليات الحقن المجهري، وحجرة للعناية الفائقة بسعة أربعة أسرّة، وحجرتي إفاقة بسعة ستة أسرة، وأربعة حجرات إيواء بسعة ثمانية أسرة، إضافة إلى معمل أجنة تخصصي، ومعمل للحقن الصناعي، ومعمل وراثي، وحجرة لتجميد العينات.
ويضم المستشفى أيضًا قسمًا للأشعة، ومعمل خارجي، وصيدلية تخصصية، وحجرتين لجمع العينات، إضافة للطابق العلوي الذي تم تخصيصه لإدارة المركز، وحجرات المحاضرات والمكتبة الطبية.
وجاء افتتاح المستشفى الذي تعرض مبناه السابق للدمار خلال الحرب على الجماعات الإرهابية، في إطار اهتمام الحكومة الليبية ورئيسها بشريحة واسعة كانت تعاني تكاليف الخصوبة والمساعدة على الإنجاب.
وتجول الثني والمرافقون له في أروقة المستشفى، مؤكدًا أنه سيشكل نقلة نوعية في القطاع الصحي الليبي بما يلبي احتياجات هذه الشريحة.
وأشاد الثني بجهودب المستشفى، مشيرًا إلى دعمه التام له وللقطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
وحضر مراسم الافتتاح كل من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبد السلام البدري، ووزير الصحة سعد عقوب، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ومدير إدارة التوجية المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، وعدد من أعيان ومشائخ منطقة القوراشة.
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