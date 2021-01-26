ضبط تشكيل عصابي داخل مزرعة ببنغازي

تمكن قسم النجدة التابع لمديرية أمن بنغازي من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص داخل إحدى المزارع بمنطقة الطلحية.

وبحسب بيان أمني صادر عن مديرية أمن بنغازي، مساء اليوم الثلاثاء، فإن تقرير وحدة التحقيق والتحري الجنائي بقسم النجدة المتعلق بجمع معلومات عن مزرعة بمنطقة الطلحية تعود ملكيتها لأحدى العائلات وهم من ذوي السوابق وتجار خمور محلية ومستوردة كذلك يتاجرون بالمخدرات ويترأسون تشكيل عصابي منظم.

وأشار البيان إلى أنه تم التأكد من دقة المعلومات وبعد عرض المحضر على النيابة المختصة خصوصاً توافر معلومات تؤكد وجود سيارات مطلية بالطلاء المخصص لسيارات القوات المسلحة وأخرى مطلية بطلاء الأجهزة الأمنية، كما تواجد أشخاص مطلوبين للنيابة العامة داخل المزرعة.

بناء عليه صدرت التعليمات من النيابة المختصة بتفتيش المزرعة، وعند الساعة الثالثة من فجر اليوم الثلاثاء مداهمة المزرعة وبالتفتيش تم العثور على عدد 3 سيارات نوع تويوتا بساط مطلية بطلاء عسكري وعدد 4 سيارات تويوتا فجعة موديل 2020 وسيارات أخرى نوع كيا فورتي وهونداي جينيسيس يشتبه بأنها مسروقة. وفقا للبيا.

ولفت البيان إلى أنه تم ضبط عدد 6 أشخاص بداخل المزرعة إثنين منهم من نفس العائلة مالكة المزرعة وبحوزتهم عدد 20 زجاجة خمرة نوع ويسكي ومبالغ مالية وعدد من الأسلحة النارية مختلفة الأنواع.

بعد الانتهاء من التفتيش وردت إشارة عاجلة مفادها تعرض إحدى سيارات قسم النجدة المكلفة بمفترق 10 مارس بمنطقة السيرتي للهجوم من قبل مجموعة مسلحة على متن سيارات مجهزة بأسلحة نوع بي كي تي ، ونظراً لتفوق العتاد والعدة وعدد الأفراد فقد تمكن المهاجمون من السيطرة على أعضاء الدورية والاستيلاء على سيارة النجدة وسرقتها ولاذوا بالفرار.

تم تكليف جميع الدوريات بالانتقال وضبط المجموعة المسلحة، حيث تم تمشيط المنطقة بالكامل ولم يعثر لهم على أثر ، وقد ثبت أن من أشرف على عملية الهجوم على الدورية هو من نفس العائلة وهو شقيق الذين تم ضبطهم بالمزرعة.

وأكد البيان، أنه لا زال البحث وجمع المعلومات جارِ عن هوية الأشخاص الذين قاموا بسرقة سيارة الدورية.