سفير مالطا: نتعاون مع خفر السواحل الليبي بشأن الهجرة غير الشرعية

قال سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، الثلاثاء، إنه التقي مع حرس السواحل الليبي.

وأضاف صليبا في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أن هناك تعاونا بين مالطا وليبيا لإنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط.

ويعد هذا اللقاء انتهاكا للسيادة الليبية، خاصة وإن مالطا تستخدم خفر السواحل الليبي للحد من أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا على متن قوارب، وتقوم مالطا بتمويليه من أجل اعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا، ليتعرضون إلى التعذيب والمعاملة السيئة.

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