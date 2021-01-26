“بوشناف” يدفع بتعزيزات أمنية إلي منفذ أمساعد الحدودي مع مصر

وصلت قوة مطقمة بكامل آلياتها وعتادها من الإدارة العامة للدعم المركزي إلى منفذ أمساعد الحدودي مع جمهورية مصر العربية لمساندة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في أداء مهامه المناطة به، إضافة إلى تعزيز الأمن الظاهر في نطاق اختصاص مديرية أمن أمساعد.

وبحسب منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع “فيسبوك”، يأتي ذلك تنفيذا للأمر الصادر عن وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، حيث ترأس القوة الأمنية مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العقيد صلاح الخفيفي لبلدية أمساعد ومباشرتها مهامها المكلفة بها على الفور.

وذكر المنشور أن القوة الأمنية مرت في طريقها على فرع الإدارة العامة للدعم المركزي القبة، وكذلك طبرق، وأجرى مدير الإدارة زيارة إلى مديرية أمن طبرق والتقى مديرها العميد خالد البسطة، وكذلك أجرى زيارة لمقر بلدية طبرق والتقى برئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بو الخطابية، مناقشا معهما الخطة الموضوعة من قبل الوزير لفرض الأمن ومكافحة آفة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات وغيرها من الظواهر السلبية.

وأوضح المنشور أن القوة باشرت مهامها على مدى اليوم والساعة في بوابة التمركز الأمني الجرفان، وطريق معبر أمساعد الحدودي، ومختلف مناطق البطنان.