4 ملفات “ملغمة” في آخر إحاطة لـ” وليامز” أمام مجلس الأمن

أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ستقدم إحاطةً أخيرةً أمام مجلس الأمن؛ تتناول أبرز الأحداث السياسية والأمنية في ليبيا .

وأوضحت التقارير، أن أهم الملفات بالإحاطة، هي ملف انتهاء المهلة المحددة لإخراج المرتزقة من ليبيا، وهي التي سبق لها أن رعت اتفاقُا تامُا ومستدامًا لوقف إطلاق النار في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، في شهر أكتوبر الماضي، مضيفة أنه

من المتوقع أن تتطرق وليامز إلى التقدّم المُحرز في ملتقى الحوار السياسي، حيث إن الأعضاء تجاوزوا آلية اختيار السلطة الموحدة الجديدة، حين صوتوا على آلية القوائم، وتركوا الفُرصة للمرشّحين كي يقوموا بترتيب أوراقهم.

وأشارت إلى أن وليامز، ستتطرق في إحاطتها، للبعد الإنساني الذي يبدو أنه يزداد هامشية يومًا بعد آخر، فليبيا ما تزال غارقةً في الفوضى التي تخلّف عشرات الآلاف من النازحين، والملايين الذين يعيشون ظروفًا قاسية سببها ارتفاع الأسعار ونقص السيولة.

وأضافت أن ما حدث في مدينة ترهونة من حرق عشرات المنازل في عمليات مُروّعة قبل يومين، قد يكون محورا جديدا في إحاطتها الأخيرة بعد تعيين السلوفاكي يان كوبيش مبعوثًا خاصًا للأمين العام لدى ليبيا .

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